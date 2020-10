Comme l’an dernier, la commune de Chambretaud a décoré la place de l’église d’une grande crèche aux traits naïfs. Cette initiative paisible, si bien ancrée dans nos traditions vendéennes, est en passe de devenir un véritable acte de résistance face à une déchristianisation rampante, dont les suppôts relèvent toujours la tête à Noël.

La crèche de Chambretaud, en cours d'installation

Souvenez-vous, en décembre 2013, un usager de la SNCF s’était plaint de voir une scène de la Nativité exposée dans la gare de Villefranche-de-Rouergue. La menace de son retrait avait ému les cheminots, qui avaient depuis longtemps l’habitude d’installer leur crèche sur leur lieu de travail.

Cette année, l’offensive anticatholique a pris un tour plus agressif : saccage de la crèche sur la Grand’Place de Bruxelles, demandes d’interdiction contre la mairie de Béziers ou le Conseil général de la Vendée. Dans ce dernier cas, la tradition instituée en son temps par Philippe de Villiers avait déjà fait l’objet d’attaques en justice de la part d’un quarteron de laïcards opiniâtres, en vain jusqu’à présent. Hélas ! ces nervis de la libre-pensée viennent d’obtenir gain de cause de la part du tribunal administratif de Nantes, qui considère la crèche comme « un emblème religieux » mettant à mal « la neutralité du service public à l’égard des cultes » et ordonne son retrait du hall d’entrée.

Cette décision largement diffusée sur les réseaux sociaux a soulevé un tollé général. Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, l’a jugée grotesque, injuste et inquiétante, ajoutant qu’il utiliserait tous les recours juridiques possibles pour la faire annuler.

À nous de lui apporter tout notre soutien !

Mise à jour du 6 décembre 2014 : La crèche a été décorée ce matin...

Mise à jour du 6 janvier 2015 : Les Rois Mages sont arrivés ce matin dans la crèche de Chambretaud...